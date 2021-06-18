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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi 'Türk Yıldızları' Niğde semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Niğde Valiliği, belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından davet edilen, 6 uçaklı tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi. 'Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren kent sakinleri ve amatör fotoğrafçılar, Ömer Halisdemir Meydanı'nın yanı sıra şehrin yüksek yerlerinden cep telefonu kamerası ve fotoğraf makineleri ile çekim yaptı. DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2021-06-18 16:39:00



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