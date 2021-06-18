Nigde merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü
içinde faaliyet gösterdiği ve örgüt adına Suriye'de silahlı eylemlerde bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.E.R. ve A.E.F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Niğde merkezli Antalya ve
Kırklareli´de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan A.E.R. ve A.E.F. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-06-18 17:25:42
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