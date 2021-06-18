Niğde’de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü DEAŞ’da faaliyet yürüttükleri ve örgüt adına Suriye'de silahlı eylemlerde bulundukları iddia edilen Suriye uyruklu A.E.R. ve A.E.F'nin yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.