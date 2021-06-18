Niğde merkezli suç örgütü operasyonunda 7 tutuklama

Niğde merkezli 9 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlatmış, Niğde, Hatay, İstanbul, Mersin, Adana, Kayseri Bursa, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adliyeye dün sevk edilen 8 zanlıdan İ.K, E.Ç, B.G. ve A.A. tutuklanmış, biri savcılıktan 3'ü adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Bugün de adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden H.A, H.K ve O.S.K tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.