Niğde merkezli suç örgütü operasyonunda 7 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde merkezli suç örgütü operasyonunda 7 tutuklama

İHA

Niğde merkezli suç örgütü operasyonunda 7 tutuklama

Niğde merkezli 9 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlatmış, Niğde, Hatay, İstanbul, Mersin, Adana, Kayseri Bursa, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adliyeye dün sevk edilen 8 zanlıdan İ.K, E.Ç, B.G. ve A.A. tutuklanmış, biri savcılıktan 3'ü adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Bugün de adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden H.A, H.K ve O.S.K tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde’de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Niğde’de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Nigde merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Nigde merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Niğde’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Niğde’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
'Türk Yıldızları' Niğde semalarında
YEREL HABERLER 'Türk Yıldızları' Niğde semalarında
Türk Yıldızları Niğde’de gösteri yaptı
YEREL HABERLER Türk Yıldızları Niğde’de gösteri yaptı
95 bin liralık kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 95 bin liralık kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı
Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 ...
Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı Satılık araçları karşılıksız çeklerle satın alıp hurdaya satmışlar
YEREL HABERLER Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 ...
Niğde Polisinden 'matkap' operasyonu
YEREL HABERLER Niğde Polisinden 'matkap' operasyonu
4 aydır beslediği karga yavrusu omzundan inmiyor
YEREL HABERLER 4 aydır beslediği karga yavrusu omzundan inmiyor
12 yıl önce başladığı okulu uzaktan eğitimle bu yıl tamamladı Diplomasını eşi ve 1 yaşındaki çocuğuyla birlikte aldı
YEREL HABERLER 12 yıl önce başladığı okulu uzaktan eğitimle bu yıl ...
32 yıldır yatağa bağımlı, 5'inci şiir kitabını çıkardı
YEREL HABERLER 32 yıldır yatağa bağımlı, 5'inci şiir kitabını ...
Niğde Belediyesi, pandemide faaliyetlerini durduran esnafa bin 500 TL hibe verecek
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi, pandemide faaliyetlerini durduran ...