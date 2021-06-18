Nigde merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı (2)

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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TUTUKLANDILAR

Niğde'de yürütülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen A.E.R. ve A.E.F., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-06-18 23:12:53



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