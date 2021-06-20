Niğde polisi, başarılı öğrencilere Çanakkale’yi gezdirecek

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Genç Adımlar Kampa5" projesi kapsamında, derslerinde başarılı 23 lise öğrencisi Çanakkale'ye gönderildi.
Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması ve polis ile öğrenci kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 23 öğrenci için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çanakkale gezisi düzenlendi. 25 Haziran'da sona erecek kamp için Emniyet Müdürlüğü önündeki otoparktan öğrenciler otobüsle Çanakkale'ye uğurlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.