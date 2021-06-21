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Annesini yaralayıp kaçan babasına 'teslim ol' çağrısı yaptı

DHA

Annesini yaralayıp kaçan babasına 'teslim ol' çağrısı yaptı


Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de boşanma aşamasında oldukları eşi okul öncesi öğretmeni Sibel Yüzer´i (47), silahla ağır yaralayıp kaçan Mehmet Yüzer (48), 3 aydır polis tarafından aranıyor. Annesini öldürmeye teşebbüs eden babasına seslenen Efe Yüzer (22), "Kendine de bize de devlet güçlerine de yazık. Artık yeter, git teslim ol. 3 ay kaçtın daha ne kadar kaçacaksın?" dedi.
Olay, 15 Mart´ta Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi okul öncesi öğretmeni Sibel Yüzer, boşanma aşamasındaki eşi muhasebeci Mehmet Yüzer ile görüşmek için buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Sibel Yüzer, eşinin belindeki tabancayı görünce çevredeki markete sığındı. Mehmet Yüzer, marketin içinde Sibel Yüzer'e tabancayla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sibel Yüzer, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, firari şüpheli Mehmet Yüzer'i yakalamak için çalışma başlattı. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Sibel Yüzer, doktorların müdahalesiyle hayata tutundu. Kısa süre önce hastaneden taburcu edilen ve tedavisi evde süren Yüzer´in bu süreçteki en büyük destekçisi oğlu Efe oldu. Annesinin çok güçlü olduğunu ve günden güne sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydeden Efe Yüzer, babasının annesini planlayarak ve pusu kurarak öldürmeye çalıştığını söyledi.
`DAHA NE KADAR KAÇACAKSIN´
10 yaşındaki kardeşinin ve kendisinin, babasının yakalanmamasından dolayı korkudan dışarıya dahi çıkamadığını anlatan Yüzer, polislerin evlerinin önünde beklemeyi sürdürdüğünü belirtti. Daha önce de babasından şikayetçi olduklarını dile getiren Yüzer, "Annem hayata tutundu ama olayın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen yakalanamadı. En büyük isteğimiz onun yakalanmasıdır. Bizim hayati tehlikemiz hala sürüyor. Rahatça çıkıp dolaşamıyoruz. Buradan Mehmet Yüzer'e sesleniyorum; Kendine de bize de devlet güçlerine de yazık. Artık yeter, git teslim ol. 3 ay kaçtın daha ne kadar kaçacaksın?" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2021-06-21 13:32:34

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