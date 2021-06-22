Niğde Kalesi Dönüşüm ve Koruma Projesine sayılı günler kaldı

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında tamamlanması hedeflenen Kale Kentsel Koruma ve Yenileme Projesi'nin önündeki resmi prosedürler Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in yoğun gayretleri ile bir bir aşılıyor.

Yaz aylarında ihalesinin yapılması konusunda mutabık kalınan Kale Projesinde büyük bir aşama daha Başkan Özdemir'in girişimleri ve Cumhurbaşkanı Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Toki Başkanının desteği ile aşıldı. Proje koruma kurulundan geçecek aşamaya geldi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile bir görüşme daha gerçekleştiren Başkan Özdemir projeyle ilgili atılması gereken adımları ivedilikle attıklarını belirtti. Başkan Özdemir; "Şehrimizin tarihi ve kültürel birikimini gelecek kuşaklara taşıyacak olan ve turizm açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelecek bu projemizi yüzümüzün akıyla başlayıp bitireceğiz inşallah. Bizlere desteğini esirgemeyen başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.