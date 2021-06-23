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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde ÖHÜ kurucu Rektörü Yazgan için tören düzenlendi

İHA

Niğde ÖHÜ kurucu Rektörü Yazgan için tören düzenlendi

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Oktay Yazgan için Rektörlük bahçesinde tören düzenlendi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar: “Prof. Dr. Oktay Yazgan hocamız çalıştığı her kuruma değer katan kişiliği ile öğrencisinden personeline kadar herkesin sevgisini ve saygısını kazanmış bir şahsiyet olmuştur “ dedi.
Törende konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar: “insancıl ve güvenilir kişiliği ile üniversitemiz camiamız her zaman hayırla yad edilmektedir. Hocamızı şahsen tanıyan personelimiz, onun devlete bağımlılığını milletine duyduğu sevgiyi devletin çıkarlarını her türlü şahsi çıkarların üstünde tutan onurlu davranışını ve devlet adamlığını her zaman vurgulamışlardır. Prof. Dr. Oktay Yazgan hocamız çalıştığı her kuruma değer katan kişiliği ile öğrencisinden personeline kadar herkesin sevgisini ve saygısını kazanmış bir şahsiyet olmuştur” dedi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, yakınları ve akademisyenler katıldı. Törenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Oktay Yazgan Bor İlçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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