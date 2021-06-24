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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye İş Sendikası Sözleşmelere hız kesmeden devam ediyor

İHA

Belediye İş Sendikası Sözleşmelere hız kesmeden devam ediyor

Çiftlik Belediye Başkanlığı ile Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanlığı arasında işçilerin maaşları için sözleşme imzalandı.
Toplu İş sözleşmesine Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca ile sendika temsilcisi Adnan Çakıl katıldı. Yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanarak Belediyede çalışan işçiler için Güzel ve Karaca toplu iş sözleşmesini imzaladı.
Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca yapılan sözleşmeden duyduğu mutluluğu dile getirerek, Belediye Başkanı Serkan Güzel'e teşekkür etti. Karaca, Çiftlik Belediyemiz işçileri Sayın Başkanımız döneminde ekonomik refaha kavuştu. İşçilerimiz ilk günden bu yana sendikalı ve toplu iş sözleşmeli ve bütün haklarını alarak çalıştılar.
Belediye Başkanı Serkan güzel, her zaman emekten yana olduğunu dile getirerek, başarılarının çalışanlar ile birlikte olduğunu söyledi. Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel; "Belediye imkânlarının elverdiği ölçülerde çalışanlarımıza ekonomik destek veriyoruz. İmkanlarımız arttıkça daha’ da güzel şartlarda çalışma imkanı sunacağız Sözleşmenin belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Serkan Güzel, Belediyenin mali yapısının elverdiği en yüksek şartların zorlanarak sözleşmenin imzalandığını belirtti. Belediye Başkanı Güzel, yapılan müzakereler sonucu “Belediyemizin imkânları doğrultusunda en uygun şartlarda anlaşma sağlandı. İşçi arkadaşlarımızın haklarını koruyarak yaptığımız ve imzaladığımız anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum dedi.
Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca ise “Toplu İş sözleşmemizi Çiftlik Belediyesi ile gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu tüm işçi arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Serkan Güzel’e çalışan emekçilerin hak ve hukuklarını en iyi seviyeye getirme çabası gösterdiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çiftlik Belediyesin de çalışan üyelerimizin yeni aldıkları zam ile birlikte yüzleri güldü. Çiftlik Belediye Başkanımız Sayın Serkan Güzel' e emekçinin ve işçinin daima yanında olmasından dolayı Sendikam ve tüm üyelerim adına teşekkürler eder, sonsuz şükranlarımı sunarım. Bir Toplu İş Sözleşmesini daha işçinin lehine tamamlamasının onuru ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

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