Boşanma aşamasındaki öğretmen eşini vuran koca, yakalandı



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE´de boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Sibel Yüzer´i (47), silahla ağır yaralayan Mehmet Yüzer (48), 3 ay sonra Karaman'da polis tarafından yakalandı.

Olay, 15 Mart´ta Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi öğretmen Sibel Yüzer, boşanma aşamasındaki eşi muhasebeci Mehmet Yüzer ile görüşmek için buluştu. Çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sibel Yüzer, eşinin belindeki tabancayı görünce bir markete sığındı. Mehmet Yüzer, peşinden gittiği eşi Sibel Yüzer'e tabancayla ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Sibel Yüzer, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sibel Yüzer, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis tarafından aranan Mehmet Yüzer'in, Karaman'da olduğu belirlendi. Bulunduğu eve düzenlenen operasyonla Yüzer yakalandı. Niğde'ye getirilen Mehmet Yüzer'in sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2021-06-25 10:59:56



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