Eski eşini yaralayan şahıs 3 ay sonra yakalandı

Niğde’de boşanma aşamasındaki öğretmen eşini silahla ağır yaralayan Mehmet Y., 3 ay sonra Karaman'da polis tarafından yakalandı.

15 Mart'ta Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta meydana gelen olayda Mehmet Y., boşanma aşamasında olan öğretmen eşi 2 çocuk annesi S.Y.’yi silahla yaraladıktan sonra firar etmişti. 3 aydır firar olan Mehmet Y. Niğde Asayiş Ekipleri tarafından Karaman’da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde’ye getirilen Mehmet Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Oğlu 'Teslim Ol' çağrısı yapmıştı

Öte yandan Mehmet Y.'nin oğlu Efe Y. geçtiğimiz günlerde "Annem hayata tutundu ama Mehmet Yüzer olayın üstünden 3 aydan fazla vakit geçmesine rağmen hala yakalanamadı. En büyük talebimiz Mehmet Yüzer'in yakalanması. Hala bizim hayati tehlikemiz var. Hala dışarı rahat bir şekilde çıkamıyoruz" diyerek babasına 'teslim ol' çağrısı yapmıştı.

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