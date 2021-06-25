5 yıldır firari FETÖ şüphelisi gaygubet evinde yakalandı

Niğde’de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden aranan ihraç öğretmen, TEM ekipleri tarafından Ankara’da Gaygubet evinde yakalandı.
2016 yılından bu yana firari olarak aranan C.S. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ankara’da örgüte ait Gaygubet evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Niğde’ye getirilen C.S. emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Adliyesine sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.