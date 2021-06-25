Boşanma aşamasındaki öğretmen eşini vuran koca, yakalandı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Niğde´de, boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Sibel Yüzer´i (47) silahla ağır yaraladıktan 3 ay sonra Karaman'da yakalanan Mehmet Yüzer (48), emniyetteki sorgusunun ardından Niğde Adliyesi'ne çelik yelekle sevk edildi.Ali KADI/NİĞDE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2021-06-25 12:32:07



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