Firari FETÖ şüphelisi eski öğretmen, 'gaybubet evi'nde yakalandı

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Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan 5 yıldır aranan eski öğretmen C.S., Ankara'da 'gaybubet evi'nde yakalanıp, Niğde'ye getirildi.

Niğde'de FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve 2016 yılından bu yana aranan C.S.'nin, Ankara'daki örgüte ait 'gaybubet evi'nde gizlendiği tespit edildi. Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanan eski öğretmen C.S., Niğde'ye getirildi. C.C., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-06-25 13:21:29



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