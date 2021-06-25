Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti



ALİ KADIAdnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, Muhammet Y. (26), kız arkadaşı olduğu öne sürülen Yasemin A.'yı (23) otel odasında tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Saruhan Mahallesi Cullaz Sokak'taki bir apart otelde meydana geldi. Silah sesini duyanlar, odaya gelerek kapıyı açmak istedi ancak kilitli olduğu için içeriye giremedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ve otel yetkililerinin kapıyı açmasıyla odaya giren polis ve sağlık ekibi, Muhammet Y. ve Yasemin A.'nın cesediyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Muhammet Y.'nin, kız arkadaşı olduğu öne sürülen Yasemin A.'yı tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından iki gencin cansız bedeni, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-06-25 22:05:39



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