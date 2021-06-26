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Niğde’de öğrencileri YKS sınavına trafik polisleri yetiştirdi

İHA

Niğde’de öğrencileri YKS sınavına trafik polisleri yetiştirdi

Niğde’de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) çeşitli nedenlerle geç kalan öğrencileri, sınava girecekleri okullara kadar motorize polis ekipleri götürerek, sınava yetişmelerini sağladı.
Niğde'de YKS sınavı öncesinde öğrenciler sabah saatlerinde sınava girecekleri okula geldi. Sınava geç kalan ya da okulları karıştıran öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler öğrencileri sınava gireceği okullara motorla götürdü.
Öğrenci velileri de okul dışında çocukları için dua etti.

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