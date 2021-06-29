TURSAB üyeleri Niğde’de keşif gezisi yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TURSAB üyeleri Niğde’de keşif gezisi yaptı

İHA

TURSAB üyeleri Niğde’de keşif gezisi yaptı

Niğde Turizmciler Derneği öncülüğünde TÜRSAB üyelerine yönelik Niğde’de keşif gezisi düzenlendi.
Bölgenin turizm potansiyelini tanıtmak, tur güzergahlarına Niğde’yi de dahil etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezilere TÜRSAB üyesi 15 acenta sahibi ve yetkililerinden oluşan turizm profesyonelleri katıldı. Turizmciler 2 gün boyunca Niğde’nin önemli turizm değerlerini yerinde gördü.
Niğde Turizmciler Derneği Başkanı Bahar Şahiner Öke, amaçlarının seyahat acentelerinin Niğde bölgesini tanıyarak tur güzergahlarına dahil etmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Öke, “Organizasyonumuz TÜRSAB Aladağlar Niğde keşif gezisi 2 günlük bir program yaptık. İlk gün Bor Lavanta bahçelerinden başladık, Kemerhisar, Bahçeli daha sonra Yeşilburç’tan programa devam ettik Niğde müzesini gezdik. İkinci günde Niğde kalesi ve çevresi, cullaz sokak ve gümüşler manastırını gezdik. Andaval ve Çamardı Aladağlar olarak geziyi tamamladık. Programda ki amacımız seyahat acentelerinin Niğde bölgesini tanıyarak tur güzergahlarına dahil etmelerini sağlamak. Özellikle bir gece konaklamalı, iki gece bir gün konaklamalı üç gün Niğde turları oluşturmalarını sağlamak” dedi.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Özdemir Sözmen ise “Niğde de büyük bir potansiyel var, 2021 senesinde UNESCO tarafından kabul edilen geçici listeye alınan bölgeler var. Böyle olması haliyle bir potansiyel yaratıyor. Pandemi bittikten sonra dışarıdan da turist getirebilecek bir noktadadır. Ayrıca iç turizm açısından da çok büyük etkisi olacaktır” ifadelerini kullandı
Kültür ve Gastronomi Turları Üzerine Destinasyon Danışmanlığı Uzmanı Erdal Çeri, “Öncelikle tanınmamış, keşfedilmemiş keşfedilmesi gereken, çevresinde bu kadar gezilen yer varken belki de milyonlarca insanın geçip görmediği bir yeri acenteler olarak tanıyor olmamız çok önemli. Birkaç kez gelme imkanım oldu fakat son dokunuşlar güzel olmuş dokunuşlar devam ederse çok daha güzel olacaktır. En önemli şeylerden biriside artık insanların içerisinde bir keşfetme duygusu oluştu. Niğde bunu kucaklayabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.