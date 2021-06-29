TURSAB üyeleri Niğde’de keşif gezisi yaptı

Niğde Turizmciler Derneği öncülüğünde TÜRSAB üyelerine yönelik Niğde’de keşif gezisi düzenlendi.

Bölgenin turizm potansiyelini tanıtmak, tur güzergahlarına Niğde’yi de dahil etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezilere TÜRSAB üyesi 15 acenta sahibi ve yetkililerinden oluşan turizm profesyonelleri katıldı. Turizmciler 2 gün boyunca Niğde’nin önemli turizm değerlerini yerinde gördü.

Niğde Turizmciler Derneği Başkanı Bahar Şahiner Öke, amaçlarının seyahat acentelerinin Niğde bölgesini tanıyarak tur güzergahlarına dahil etmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Öke, “Organizasyonumuz TÜRSAB Aladağlar Niğde keşif gezisi 2 günlük bir program yaptık. İlk gün Bor Lavanta bahçelerinden başladık, Kemerhisar, Bahçeli daha sonra Yeşilburç’tan programa devam ettik Niğde müzesini gezdik. İkinci günde Niğde kalesi ve çevresi, cullaz sokak ve gümüşler manastırını gezdik. Andaval ve Çamardı Aladağlar olarak geziyi tamamladık. Programda ki amacımız seyahat acentelerinin Niğde bölgesini tanıyarak tur güzergahlarına dahil etmelerini sağlamak. Özellikle bir gece konaklamalı, iki gece bir gün konaklamalı üç gün Niğde turları oluşturmalarını sağlamak” dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Özdemir Sözmen ise “Niğde de büyük bir potansiyel var, 2021 senesinde UNESCO tarafından kabul edilen geçici listeye alınan bölgeler var. Böyle olması haliyle bir potansiyel yaratıyor. Pandemi bittikten sonra dışarıdan da turist getirebilecek bir noktadadır. Ayrıca iç turizm açısından da çok büyük etkisi olacaktır” ifadelerini kullandı

Kültür ve Gastronomi Turları Üzerine Destinasyon Danışmanlığı Uzmanı Erdal Çeri, “Öncelikle tanınmamış, keşfedilmemiş keşfedilmesi gereken, çevresinde bu kadar gezilen yer varken belki de milyonlarca insanın geçip görmediği bir yeri acenteler olarak tanıyor olmamız çok önemli. Birkaç kez gelme imkanım oldu fakat son dokunuşlar güzel olmuş dokunuşlar devam ederse çok daha güzel olacaktır. En önemli şeylerden biriside artık insanların içerisinde bir keşfetme duygusu oluştu. Niğde bunu kucaklayabilir” dedi.

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