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Niğde’de Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 66. Genel kurulu yapıldı

İHA

Niğde’de Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 66. Genel kurulu yapıldı

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin 66’ıncı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurul pandemi kuralları çerçevesinde Pazartesi Pazarı alanında yapıldı. Genel kurula, oda başkanları ve kooperatif ortakları katıldı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından faaliyet, denetim, bilanço ve gelir gider raporları okunarak oylamaya sunuldu. Okunan raporlar oy çokluğu ile kabul edildi. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Eker, göreve geldiklerinde kooperatifin 15 milyon olan finansmanını 250 milyon TL’ye çıkardıklarını söyledi. Genel kurulda konuşan Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Eker: “2013 yılında bizi göreve layık gördüğünüzde Niğde Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi toplam finansmanı 15 milyondu, bugün 250 milyon TL’ye çıkardık. Başta bölge başkanımızın sayesinde ve genel başkanımızın sayesinde kooperatifimi Türkiye’de en iyi yerlere getirdik. Geldiğimiz takip oranı yüzde 59 civarındaydı. Bugün yüzde 89 civarında. Yaklaşık 7 yıldır görev yapıyoruz, 7 yıl içerisinde 7 tane esnaf ve sanatkar arkadaşımızı icraya vermiş değiliz. İcraya vermeden çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sizlerin de gayretleriyle bunda da başarılı oluyoruz. Bu yaşanan bir buçuk yıllık korona belasından dolayı özellikle bazı meslek dallarındaki esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızın çok sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Kahveciler, lokantalar, kafeciler, servis şoförleri yani bu kesim daha çok etkilendi. Buna rağmen Niğde esnafımız devletine ve milletine saygı olarak ticaretine saygı olarak en ufak bir serzenişte bile bulunmamıştır. Türk esnafı ve sanatkarı bu ülkenin çimentosu harcı ve taşıdır. Biz varsak devlet vardır” dedi.

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