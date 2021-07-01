İl Sağlık Müdürü: Niğde'de 500 bin doz aşı yapmayı amaçlıyoruz



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, kentte yaklaşık 200 bin kişinin aşılandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın da desteğiyle bu sayıyı arttıracağımızı düşünüyorum. Niğde´de 500 bin doz aşı yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı´nca Covid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla yürütülen aşılama çalışmalarında iki doz aşısını olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları yapılmaya başlandı. Pandemi koşullarında aşının tek silah olduğunu anlatan Niğde İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, "Bunlara dikkat edildiği sürece de hastalanan vatandaşlarımız için en kısa zamanda ekiplerimiz hizmet vermeye devam ediyor ama asıl amaç hastalanmamak. Çünkü hastalandıktan sonraki süreci yönetmek gerçekten çok kolay değil. Özellikle kronik hastalıkları olan vatandaşlarımız için büyük bir problemdir" dedi.

'HEDEF 500 BİN DOZ'

Niğde'de 200 bin kişinin aşılanmasına yaklaşıldığını kaydeden Dursun Koç, "Vatandaşlarımızın da desteğiyle bu sayıyı arttıracağımızı düşünüyorum. Bir hedefimiz var ve Niğde´de de 500 bin doz aşı yapmayı amaçlıyoruz. Eğer başarılı olursak hedefin toplamda yüzde yüzünü aşılamış olacağız" diye konuştu.

70 NOKTADA AŞI

Aşıya ulaşmayı çok kolay hale getirdiklerini kaydeden Koç, şunları kaydetti:

"Niğde´de 70 ayrı noktada aile hekimlikleri, ilçe hastaneleri, toplum sağlığı merkezlerinde aşılarımız yapılıyor. Ayrıca mobil ekiplerimiz de kalabalık işletmelere, köy ve kasabalara giderek aşı uygulamasını devam ettiriyorlar. 70 ayrı ekibimizle sahadayız. Artık kızamık ve kabakulak hastalığını görmeyişimizin tek sebebi aşıdır. Aşı yüzde yüz koruyucu değil, aşı olduktan sonra da maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmelidir. Niğde aşı konusunda iyiyiz. Gerek aşı talebi konusunda gerekse 18 yaş üstü vatandaşlarımızın gelip istediği aşıları vurdurabilme konusunda çok çok iyiyiz. Toplamda 70 adet noktada aşı yaptığımız yerlere ulaşılabilme konusunda da başarılı olduk."DHA-Sağlık Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2021-07-01 17:56:06



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