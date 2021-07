Niğde’de İl Afet Risk Azaltma Çalıştayı'nın 2.’si düzenlendi

Niğde Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda ve paydaş kurumların katılımıyla "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2. Çalıştayı" yapıldı. 3 gün sürecek çalıştayın tamamlanmasının ardından ‘İl Afet Risk Azaltma Planı’ kitapçığı hazırlanacak.



Çalıştaya Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selami Kılıçel, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, ve İRAP eylemlerinden sorumlu kurum temsilcileri katıldı.



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, “Malumunuz Afetler, hayatımızın bir parçası, bir gerçeğidir. Bu gerçekten kaçamayacağımıza göre bu gerçeklerle yüzleşmek ve gerekli tedbirleri almak durumundayız” dedi.



Afet öncesinde ve afet sırasında alacak tedbirlerin bizi hedefe götüreceğini ifade eden Vali Şimşek belirten Şimşek, şunları söyledi:



“İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde 2021 yılı “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmiş durumdadır. Bizler de ilimizde kurum ve kuruluşlarımızın kapasitelerini arttırmak, onları her yönüyle afete hazır hale getirmek ve halkımızı bilinçlendirmek amacıyla gerekli çaba çalışmalara ilimizde de başladık. Niğde’ de afet riskini azaltmak amacıyla planlama yapmak ve bu planları hayata geçirmek oldukça önem arz etmektedir. Amacımız, vatandaşlarımız için güvenli bir yaşam inşa etmektir. İlk hedefimiz de afetlerden dolayı oluşabilecek kayıpları önlemektir. Bu doğrultuda; tüm paydaşlarımızdan toplumumuzun her bireyine kadar iş birliğini artırmak ve afet risk azaltma bilincini oluşturmakla mükellefiz. Özellikle afetlerin verebileceği zararı artırma potansiyeli olan yapılaşmaya karşı önlem almak, başta yereldeki sorumlu kuruluşlarımız olmak üzere hepimizin dikkat etmesi gereken bir konudur. Paydaşlarımızla yükümlü olduğumuz en önemli sorumluluklardan biri de “risk odaklı” bir anlayış çerçevesinde çalışmalar yapmaktır. Bu kapsamda ilimizde afet risklerinin azaltılmasını ve canmal kayıplarının en aza indirilmesini hedefleyen İl Afet Risk Azaltma Planı’na (İRAP); bu konudan yapılan çalışmalara büyük önem veriyoruz. Temel hedefimiz kentlerimizin ve diğer yerleşim birimlerimizin , tüm yaşam alanlarımızın meydana gelebilecek afetlere maruz kalmasını ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerin belirlenmesi, hedeflerin konulması ve böylece dirençli toplum ve güvenli yaşam alanlarına ulaşılmasıdır”



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan ise asıl görevlerinin afet olduğunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek olduğunu belirtti. Tezcan, “Başlıca görevimiz afet olduğunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek ancak bunları daha güçlü yapabilmenin yolu da afetin öncesinde gerekli hazırlıkları yapabilmektir. Afet öncesinde yapabileceğimiz hazırlıkların tamamı aslın da afet anındaki can ve mal kayıplarını en aza indirecek sürece götürüyor. Dolayısıyla Afet öncesinde yapacağımız İl Afet Risk Azaltma Planları büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

