Niğde Memur-Sen’den seyyanen zam talebi

MemurSen Niğde Şubesi üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

MemurSen Niğde İl Temsilciliği tarafından Ömer Halisdemir Meydanı’nda basın açıklaması düzenlendi. Sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan MemurSen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, “Malum bugün haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı. Böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı ilk altı aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranı da belirlenmiş oldu. 5. Dönem Toplu sözleşmenin mutabakatsızlıkla sonuçlanması sonucu Kamu İşvereni ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2021 yılı için yüzde 3 + yüzde 3 zammı kamu görevlilerine reva görmüştü. Bugün açıklanan 1,94’lük haziran ayı enflasyon oranıyla 2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkı 5,45 olmuş, böylelikle 1 Temmuz 2021 itibarıyla yüzde 8,45’lik bir artış olmuştur. Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır. Malum, 2019 yılı Ağustos ayında açıklanan ve 2020 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olan Hakem Kurulu kararından bugüne tam 18 ay geçti. Bu 18 ayda gerçekleşen enflasyon yüzde 24,258, hedeflenen enflasyon yüzde 7,5, memura verilen zam yüzde 11,40. 18 ayda dolar 46,05, euro yüzde 54,50, altın yüzde 71,33, yağ 116,04, elektrik yüzde 30,91, doğal gaz 23,68 arttı. Bu veriler maalesef, memur maaşlarının enflasyona yenik düştüğünü, memurun alım gücünü zayıflattığını gösteriyor. Biz bugün burada işte bu gerçekler ışığında hem bir durum tespiti yapmak hem de oluşan kayıpların tazmini noktasında taleplerimizi dile getirmek için toplandık. İlk önce hemen şunu belirteyim ki, özellikle küresel dengesizlikler ve son 1 buçuk yıldır bütün insanlığı etkisi altına alan ölümcül Covid19 pandemisi hayatımızın akışını derinden etkiliyor. Dolayısıyla böylesi zor koşullar altında ülkemiz ekonomisinin kur üzerinden yaşadığı finansal dalgalanma dâhil birçok konuyu serinkanlı bir değerlendirmeye tabi tutmamız gerektiği de ortadadır. Biz durduğumuz yerin sorumluluğunu, da zorunluluğunu da iyi bellemiş bir emek örgütüyüz. Evet, biz emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. Biz, alın terimizin hakkını ve hizmetimizin ederini istiyoruz. Hiçbir gerçeği ıskalamadan özellikle enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmini noktasında hem sesimizi hem de sözümüzü bu meydandan ve diğer 80 ilimizden yükseltiyoruz” dedi.

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