Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkan güreşçilere Niğde'de davul zurnalı karşılama



Ali KADI/NİĞDE, (DHA) İSTANBUL'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 87 kilogramda dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan Ahmet Talha Kacur, 77 kilogramda dünya 2'ncisi olan Kadir Kuş ve 55 kilogramda dünya 3'üncüsü olan Mustafa Baki, memleketleri Niğde'de davul ve zurnayla karşılandı.

Akşamüstü kente gelen başarılı sporcular, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na Niğdeli milli sporcuların damga vurduğunu kaydeden Ötgünlü, "Bu büyük başarı çocuklarımıza örnek olacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı en güvenli kurumlardan en güvenli evlerden biridir" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sporcuların davul zurna ile karşılanması

Meşaleler yakılması

Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü´nün konuşması

-Sporcuların şehir turu atması

DHA-Spor Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2021-07-06 19:34:19



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