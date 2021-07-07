Niğde’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sazlıca Çevre yolu yakınlarında İsmail D. yönetimindeki 51 HD 385 plakalı otomobil ile Cuma Eryılmaz'ın kullandığı 51 KY 589 plakalı araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Cuma Eryılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan İsmail D. ile Samet D. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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