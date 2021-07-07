Suriyeli çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti

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Niğde’de çöplerden kağıt toplayan iki çocuğun Türk Bayrağı hassasiyeti görenleri duygulandırdı.

Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevki hastane yolunda çöpten kağıt toplayan 2 Suriyeli çocuktan biri yerde gördüğü Türk bayraklarını tek tek topladı. Bayrağın birini yüksek yere kaldıran çocuk, diğerlerini de eline alarak evine götürdü. Çocukların anlamlı davranışı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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