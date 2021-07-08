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Yeni geliştirilen hububat tohumları çiftçilere tanıtıldı Kuraklığa dayanıklı hububat çeşitleri çiftçiyle buluştu

İHA

Yeni geliştirilen hububat tohumları çiftçilere tanıtıldı Kuraklığa dayanıklı hububat çeşitleri çiftçiyle buluştu

Niğde’de Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen buğday, arpa, yulaf, gibi kuraklığa dayanıklı yerli 7 hububat çeşidinin tanıtımı yapıldı.
KOP Bölgesine Uygun Geliştirilmiş Kurağa Dayanıklı Hububat Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında Patates Araştırma Enstitüsünde “Tarla Günü” etkinliğini düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir, bu yıl kuraklığın hububatı şiddetli bir şekilde etkilediğini söyledi.
Özdemir, "Kuraklıktan dolayı bazı yerlerde biçerler giremedi. Yer altı ve yer üstü sularıyla ilgili problemler var. Biz kuraklığa veya iklim değişikliğine hazır olmamız lazım ki bu işlerden daha az etkilenelim. Bakanlığımız 'kuraklığa dayanıklı çeşitler geliştirin' dedi ve yaklaşık 10 yıldır 10 binlerce materyali sizler için tarayarak kurağa dayanıklı çeşitleri bulduk, geliştirdik, tescil ettirdik ve huzurlarınıza sunuyoruz. Buğdaydır, arpadır, yulaftır. Normalde kurağa dayanıklılık verimi aşağıya çeken veya stabil kılan bir gendir. Kurağa dayanıklılık çok genle kontrol ediliyor. Bizim istediğimiz öyle bir buğday olmalı ki kurağa dayanıklı olsun ancak mevsim yağışlı geçerse de verimini artırma potansiyeli olsun. Burada ekili olan buğdaylarda bazılarında kuruda 300 kilogram verim aldık, 900 kilo verim aldık çok yağmur yağdığında. Bu ürünlerde öyle bir potansiyel var ki yağışlı geçen mevsimlerde verimini iki, üç katına kadar artırabiliyor, artı kalite. Sanayici, uncu, kaliteyi çok önemsiyor, kaliteye göre buğdayınızın fiyatı yükseliyor. Mesela 'taner' buğdayımızın Türkiye'de yetiştirilmiş en kaliteli buğday çeşidi. Enerji değeri, un olma kabiliyeti, proteinin kalitesi 271. Daha yüksek verim, kuraklıktan korunma daha yüksek kalite, aynı zamanda bazılarının boya da yüksek, saman verimi de yüksektir” dedi.
Konuşmanın ardından buğday, arpa, yulaf, gibi kuraklığa dayanıklı yerli 7 hububat çeşidi tanıtıldı.

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