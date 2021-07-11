Bariyerlere çarpan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü S.E.S. ağır yaralandı, eşi A.D.S. hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saatlerinde AnkaraNiğde Otoyolu Çiftlik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Niğde istikametine seyir halinde olan S.E.S. yönetimindeki 06 BJK 294 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu hurdaya dönen otomobilden çıkarılan S.E.S. ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılırken, yanındaki eşi A.D.S.´nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Tedaviye alınan S.E.S.´nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2021-07-11 19:21:08
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