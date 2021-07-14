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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köye inen vaşak yakalandı

İHA

Köye inen vaşak yakalandı

Niğde’de köye inen vaşak Özel İdare ekipleri tarafından yakalanarak Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Niğde Merkeze bağlı Uluağaç köyünde çatıya çıkan vaşak, Niğde İl Özel İdaresine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ekiplerince yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde duyarlı vatandaşlarca İl Özel İdaresine yapılan ihbarı değerlendiren ekiplerce yakalanan vaşağın, veteriner tarafından ön muayenesinin yapıldığını; vaşağın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı Uluağaç köyünde bir kalsit ocağının çatısına çıkan vaşağın doğal yaşam ortamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildiğini belirten Vali Şimşek, Vaşak türünün Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) tehlike altındaki türlerin kırmızı listesinde 'neredeyse tehdit altında' kategorisinde yer aldığını söyledi. İnsanlardan ve insanların yaşam alanlarından uzak durması ile tanınan vaşağın Niğde’nin doğal yaşam alanlarında sıklıkla görülmesinin nedeninin popülasyonun iyi olduğundan kaynaklandığını belirten Vali Şimşek, vatandaşlara yaptığı çağrısında bu ve bunun gibi nesli tükenme tehlikesi bulunan türleri gördüklerinde zarar vermeden yetkililere haber vermelerini istedi.

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