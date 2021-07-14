Vaşak çatıda sıkıştı, ekipler kurtardı



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de nesli tükenme tehlikesi altına olan vaşak, Uluağaç köyünde kalsit ocağının çatısında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden Niğde İl Özel İdaresine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ekiplerince yakalanan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´ne teslim edildi.

Niğde sınırlarında kalan Aladağlar'da sıkça görülen ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği´nin (IUCN) tehlike altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan vaşak, merkez Uluağaç köyündeki bir kalsit ocağının çatısına sıkışıp kaldı. Vatandaşlar tarafından fark edilen vaşak, kurtarılamayınca yardım istendi. İl Özel İdaresi ekipleri, köye gelerek hayvanı bulunduğu yerden kurtarıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ekiplerce yakalanan vaşağın, veteriner tarafından ön muayenesinin yapıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Uluağaç köyünde bir kalsit ocağının çatısına çıkan vaşağın doğal yaşam ortamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiğini belirten Vali Şimşek, "İnsanlardan ve insanların yaşam alanlarından uzak durması ile tanınan vaşak, Niğde´nin doğal yaşam alanlarında sıklıkla görülüyor " dedi. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-07-14 13:22:05



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