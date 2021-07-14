Çankırı'dan Ömer Halisdemir'in kabrine toprak getirdiler



Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE (DHA) -15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan ve Çankırı'ya defnedilen 11 şehidin kabirlerinden alınan topraklar, bisikletli grup tarafından şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarına ulaştırılmak üzere Niğde'ye getirildi.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 sporcu, Çankırılı 11 şehidin mezarından toprak alıp, bisikletleriyle yola çıktı. 4 kenti geçtikten sonra Niğde'ye gelen bisikletçiler, Niğde Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Niğde Şubesi üyeleri tarafından karşılandı. Niğde Şehitliği'ne geçen bisikletçiler, dua etti.

18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen, şehit kabirlerinden aldıkları toprakları yarın Ömer Halisdemir'in mezarına dökeceklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2021-07-14 18:59:13



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