15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir´in kabri ziyaretçilerle dolup taştı

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp, kendisi de şehit edilen, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, ziyaretçi akınına uğruyor.

Darbe girişiminin 5´inci yıl dönümünde şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarına sabah saatlerinden itibaren ziyaretçiler gelmeye başladı. Ülkenin birçok kentinden gelen ziyaretçiler, Şehit Halisdemir´in mezarı başında dua okuyor.

Konya´dan geldiğini ve 4 yaşındaki oğlunun ismini Ömer Halis koyduğunu anlatan Taner Güler, Ömer Halisdemir´e minnettar olduklarını belirterek, "Duygularımız kelimelerle anlatılmaz. Oğlum, darbe girişiminden 1 yıl sonra doğdu. Adını da Ömer Halis koydum" dedi. Mezarın başında dua edenler, toprağa su da döküp helallik istedi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2021-07-15 12:17:40



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