Niğde Valiliğinden düzensiz göçmen açıklaması

NiğdeAnkara otoyolunda tırdan kaçan 100’e yakın düzensiz göçmenlerle ilgili Niğde Valiliğinden açıklama yapıldı.

Niğde Valiliği yaptığı açıklamada, "AnkaraNiğde Otoyolu Hasaköy mevkii civarında yaklaşık 100 düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlandı. Şahısları bölgeye getiren tırın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Niğde Valiliği açıklaması şu şekilde:

"16.07.2021 günü ilimiz AnkaraNiğde Otoyolu Hasaköy mevkii civarında yaklaşık 100 düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar '74' düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısları bölgeye getiren tırın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.”

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