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7'SİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Niğde'de ülkeye kaçak yollarla giren ve otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılan düzensiz göçmenlerden 7´sinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Testlerinin pozitif çıkmasından dolayı yakalanan 85 düzensiz göçmen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Ömer Halisdemir Yurduna yerleştirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2021-07-17 20:21:09



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