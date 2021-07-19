Arefe günü Kurban pazarları hareketlendi

Kurban Bayramı arefesinde Niğde’de kurban pazarı hareketlendi.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaş hayvanlar bin 300 ile 3 bin 200 lira, büyükbaş ise 7 bin ila 20 bin arasında alıcı buluyor. Niğde Belediyesi canlı hayvan pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar satılırken, çok çekişmeli pazarlıklar da yaşanıyor.

Hayvan satıcıları fiyatların değişmediğini geçen yılla aynı olduğunu ifade ederken, alıcılar da fiyatların pahalı olduğundan dert yanıyor.

Hayvan Satıcısı Mustafa Ertan, “Satışlarımız çok şükür iyi. Et fiyatına satıyoruz. 10 tane büyükbaş hayvanım vardı bitti” dedi.

Ankara’dan Niğde hayvan pazarına gelen Cihan Erdoğan, “Yaklaşık 3 senedir Niğde hayvan pazarında mallarımızı satıyoruz. Satışlarımız geçmiş yıllara göre durgun. Yine de şükürler olsun. Fiyat aralığımız bin 700 ile 2 bin 200 arasında değişiyor” dedi.

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