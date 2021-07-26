İnşaattan 140 adet çelik pano çalan 1 kişi yakalandı

Niğde’de bir inşaattan 140 adet çelik pano çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kent merkezinde bir inşaatta meydana gelen çelik pano hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını E.S’nin yaptığı tespit edildi. 140 adet çelik pano şüphelilerin saklamış olduğu adreslerde yapılan aramalarda ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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