Kamyonet hırsızı kaçamadan yakalandı

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Niğde’de park halindeki kamyoneti çalan 1 kişi ekipler tarafından yakalandı.

Merkezde park halinde bulunan kapalı kasa kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çalınan araç aynı gün içerisinde seyir halindeyken yakalandı. Olayın şüphelisi O.K. yakalanarak gözaltına alındı.

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