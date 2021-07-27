Otomobil takla attı: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, eski AdanaNiğde yolu Bereke köyü yakınlarında H.B’nin kullandığı 41 AKK 050 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı zerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD, Bor ve Kemerhisar İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkarılırken, kazada yaralanan H.B, S.Ş. ve C.T ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.