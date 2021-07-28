Niğde'de 15 Temmuz Resim Sergisi açıldı

Niğde Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ortaklığında yapılan 'Uluslararası Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu' Resim Yarışmasında derece alan ve sergilenmeye layık görülen eserler, Niğde Belediyesi’nin sanat galerisinde ziyaretçilere açıldı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Niğde’nin yetiştirmiş olduğu Şehit Ömer Halisdemir’ in ve bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını canlı tutmayı, genç nesillerdeki vatan sevgisini, milli şuuru ve demokrasi bilincini artırmayı amaçlayan resim sergimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.
Sabah saat 09.00 ile akşam 17.00 arasında açık olan sergi 30 temmuz Cuma gününe kadar açık olacak.
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