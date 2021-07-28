Niğde'de 15 Temmuz Resim Sergisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de 15 Temmuz Resim Sergisi açıldı

İHA

Niğde'de 15 Temmuz Resim Sergisi açıldı

Niğde Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ortaklığında yapılan 'Uluslararası Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu' Resim Yarışmasında derece alan ve sergilenmeye layık görülen eserler, Niğde Belediyesi’nin sanat galerisinde ziyaretçilere açıldı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Niğde’nin yetiştirmiş olduğu Şehit Ömer Halisdemir’ in ve bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını canlı tutmayı, genç nesillerdeki vatan sevgisini, milli şuuru ve demokrasi bilincini artırmayı amaçlayan resim sergimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.
Sabah saat 09.00 ile akşam 17.00 arasında açık olan sergi 30 temmuz Cuma gününe kadar açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden İYİ Parti'li Sarıtaşlı'ya kınama 
YEREL HABERLER Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden İYİ ...
Mehmet Efe, serinlemek için girdiği gölette boğuldu
YEREL HABERLER Mehmet Efe, serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu
Niğde İl Emniyet Müdürü görevine başladı
YEREL HABERLER Niğde İl Emniyet Müdürü görevine başladı
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 3 yaralı
Kamyonet hırsızı kaçamadan yakalandı
YEREL HABERLER Kamyonet hırsızı kaçamadan yakalandı
İnşaattan 140 adet çelik pano çalan 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İnşaattan 140 adet çelik pano çalan 1 kişi yakalandı