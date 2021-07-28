Niğde Belediyesi Camileri Temizliyor

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki ibadethanelerde temizleme ve dezenfekte çalışmaları yaparak vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.

Camilerdeki halılar, Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait mobil yıkama aracı ve vakumlu halı yıkama makineleri kullanılarak köpüklü suyla yıkanıyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Temizlik imandandır diyen bir dinin mensupları olarak ibadethanelerimizi temiz tutmak ve vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda ibadet etmeleri için çalışıyoruz. Şehrimiz camileri ile park ve bahçeleri ile hepimizin bir evidir. Evlerimizin temizliğine ne kadar özen gösteriyorsak şehrimizin cadde ve sokaklarını da temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Önümüzdeki günlerde de ibadethanelere ve diğer sosyal alanlara yönelik temizlik çalışmalarımız rutin olarak aynı titizlik ve ciddiyetle devam edecektir” dedi.

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