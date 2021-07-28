Niğde'de 20 bin paket kaçak makaron ele geçirildi

Niğde polisi tarafından düzenlenen operasyonda 20 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, AdanaNiğde otoyolu Güney Gişelerinde yapılan denetimlerde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Ekipler kamyon kasası içerisinde yaptıkları aramada 20 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.T gözaltına alındı.
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