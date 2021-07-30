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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de 278 bin 500 aşı yapıldı

İHA

Niğde’de 278 bin 500 aşı yapıldı

Aşı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Niğde’de şimdiye kadar 278 bin 500 kişiye aşı yapıldı.
Niğde İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Niğde’de 278 bin 500 civarında aşı yapıldığını söyledi. Çarşı merkezine kurulan aşı çadırını ziyaret eden Koç, bazı aşı ünitelerinde akşam saatlerinde Biontech aşısının bittiğini ama bakanlıkla yaptıkları görüşmeler sonucu 12 bin doz Biontech aşısının Niğde’ye gönderildiğini kaydetti.
Niğde’nin birinci doz aşı oranında yüzde 59'lara yaklaştığını ifade eden Koç, şunları söyledi:
"Bugün itibariyle artık temmuzun sonuna geldik. Aşı oranlarında biraz düşüktük ama şu an itibariyle birinci doz aşılarda yüzde 59'lara yaklaştık. Vatandaşlarımıza aşıyla ilgili gösterdikleri hassasiyete çok çok teşekkür ediyorum. Hatta bu dönemde yaklaşık olarak 56 bin doz aşıya çıkmamıza rağmen ve toplamda da bilimsel anlamda 156 noktada aktif olarak aile hekimlikleri, toplum sağlığı merkezleri ve hastanelerimiz olmak üzere aşı çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönem 56 bin aşı yapmamıza rağmen bazı birimlerimizde Biontech aşısında, Sinovac'ta sorunumuz yok ama vatandaşımız Biontech aşısını tercih ettiği için bazı ünitelerimizde dönem dönem akşam üzeri, gece saatlerimizde Biontech aşımızın bittiğini biliyoruz. Bununla ilgili bakanlığımızla görüştük. Dün tekrar 12 bin doz aşı tekrardan ilimize geldi. Bugün ve hafta sonu ile ilgili aşıyla ilgili bir sorunumuz yok. Şuanda elimizde yeterli sayıda Biontech ve Sinovac aşımız var. Vatandaşımızdan tüm birimlerde aşıya aktif katılımlarını istiyoruz ve bu noktada aktif olarak gerçekten çok yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Bu da bizim açımızdan salgınla mücadelede bu belayla mücadelede gerçekten aktif bir süreç, gerçekten vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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