Niğde Valiliği ormanlık alanlara giriş ve çıkışları yasakladı

Niğde'de çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bazı ilçe ve köylerde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı.

Niğde Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Cemil Kılınç başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Niğde Valiliğinden alınan karalarla ile ilgili yapılan açıklamada, "Orman idaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşulu ile orman alanlarında hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar ve orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunlar hariç olmak üzere; merkez Dündarlı Kasabası, Ulukışla ilçesi Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl Turizm Bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesi Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı Bölgesi hariç) ve Yelatan köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlara giriş çıkışlar 31.07.202115.09.2021 tarihleri arasında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi kapsamında yasaklanmıştır. Orman içi ve bitişiğinde görülen duman ve yangınlar ile sabotaj ihtimaline karşı ormana giriş yapan yabancı ve şüpheli kişilerin tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapılması için yangına hassas bölgelerdeki muhtarlıklar ve camilerde yapılacak anonslar vasıtası ile vatandaşlar bilgilendirilecektir. Birinci maddede bahsi geçen ormanlık sahaların mıntıkasında olduğu Çamardı ve Ulukışla İlçe Belediye Başkanlıklarınca, itfaiye araçlarının bakım ve kontrolleri yaptırılarak hizmete hazır tutulması sağlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

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