Çöp kovasıyla kavga eden adam kameraya yansıdı

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Niğde’de çöp kovasıyla kavga eden adam güvenlik kamerasına yansıdı.



Merkez Paşakapı Caddesi'nde bir kişi yol kenarında bulunan çöp kovasıyla kavga eder gibi parçalayarak yerinden söktü. Bu anlar ise bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Niğde Belediyesi sosyal medya hesabından bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şahsı gözaltına aldığını bildirdi.

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