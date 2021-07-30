Çöp kovasına saldırdığı anlar kamerada

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de çöp kovasına saldırıp, zarar veren bir kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde merkez bağlı Paşakapı Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yol kenarında bulunan çöp kovasına saldırıp, yerinden sökerek zarar verdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Niğde Belediyesi'nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-07-30 23:31:04



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