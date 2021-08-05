Evinde kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı

105 milyon 700 bin makaron ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Niğde’de jandarma ekipleri evinde kenevir yetiştiren 1 kişiyi gözaltına aldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamardı ilçesine bağlı Eynelli köyünde 1 kişinin evinde kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramada 12 metre uzunluklarda 7 kök kenevir, 300 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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