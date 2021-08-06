Niğde’de arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ve oğlu hayatını kaybetti

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Niğde’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Bor ilçesi Kızılca köyü mezarlığında iddiaya göre Yavuz Baykal (63) ve oğlu Ümit Baykal (21) arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan M.Ü. (57) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.Ü, yanındaki tabancayla baba ve oğluna rastgele ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ümit Baykal olay yerinde, Yavuz Baykal ise kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra firar eden katil zanlısı M.Ü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.