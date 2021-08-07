Plastik boru fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de plastik boru fabrikasının bahçesinde ürünlerin stoklandığı alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi´ndeki bir plastik boru fabrikasının bahçesinde ürünlerin stok yapıldığı alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bahçedeki yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Fabrikaya gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-08-07 16:10:51



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