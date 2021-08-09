Ali KADI/NİĞDE ,(DHA)NİĞDE´de küçük bir kız çocuğunun TIR´ın önüne aniden fırlaması ve aracın sert fren yaparak durması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kentteki E-90 kara yolunda ailesiyle yürüyen küçük bir kız çocuğu aniden yola fırladı. Bu sırada çocuğa çarpmak üzere olan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir TIR aniden fren yaparak durabildi. TIR üzerindeki buğdaylar yola dökülürken, son anda atlatılan kaza güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-08-09 12:25:37
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