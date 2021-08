Niğde Belediyesinden 2 milyon liralık bir hibe daha

Fırsatını bulduğu her an Ankara’da temaslarda bulunan Başkan Özdemir, destek haberleri ile bu ziyaretlerin meyvesini Niğde için toplamaya başladı.

Niğde Belediyesi tarafından oluşturulan talep doğrultusunda İller Bankası Alt Yapı Uygulama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan ‘’Su Deposu ve Arsenik Arıtma Tesisi’’ yapım işi için 2 Milyon Liralık Hibe ödeneği tahsis edilmesi onandı.

Niğde’de yapımı devam eden projelere her gün yenisini ekleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yatırım noktasında Niğde’ye hizmet getirmede tüm destekleri kullanmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Özdemir; "Niğde’de devam eden birçok projemiz bitme aşamasına yaklaştı. Projelerimizi bitirmeye hazırlanırken bir diğer taraftan da başka projelerin alt yapı ve ödenek çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilimize yapacağımız her projede bakanlıklarımızın kapısını sürekli çalıyor, Ankara ziyaretlerimizde Niğde’miz için ne yapabiliriz diye düşünüyor ilgili yerlerden projelerimizle ilgili ödenekler aktarılması için var gücümüzle çabalıyoruz.

Yapacağımız Su Deposu ve Arsenik Arıtma Tesisi projemize desteklerini açıklayan İller Bankası Alt Yapı ve Uygulama Dairesi Başkanlığına tahsis ettikleri ödenek için teşekkür ediyorum. Niğde’mize hizmet etmek ve hibe projelerine ağırlık vererek laf ile değil icraat ile gelirlerimizi artırmaya, güzel memleketimiz Niğde’mizi daha güzel daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.