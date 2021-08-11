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Çaycının kalp masajıyla hayata döndü

DHA

Çaycının kalp masajıyla hayata döndü


Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)NİĞDE'de seyyar satıcıdan alışveriş yaparken kriz geçirip kalbi duran Yaşar Karakuş (70), bu sırada çay servisi yapan Yavuz Bulunmaz'ın (40) yaptığı kalp masajıyla nefes almaya başladı. Karakuş, hastanede tedaviye alındı.
Paşakapı Caddesi'ndeki seyyar satıcılardan alışveriş yapan Yaşar Karakuş, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Bu sırada Karakuş'a müdahale eden çevredeki vatandaşlar, nabzının atmadığını ve nefes almadığını belirleyerek sağlık ekiplerini aradı. Çevredeki iş yerlerine çay servisi yapan Yavuz Bulunmaz, sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken, daha önce ilk yardım eğitimi aldığını belirterek Yaşar Karakuş'a kalp masajı yaptı. Müdahale sonrası tekrar nefes almaya başlayan Yaşar Karakuş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez ADNAN ÇELEBİ
2021-08-11 14:14:05

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